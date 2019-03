Apesar de ainda não ter garantido matematicamente a manutenção na Liga BGL, o técnico luso continua a merecer a confiança dos dirigentes do clube.

Pedro Resende renova com o Rosport por mais uma época

O treinador português, Pedro Resende, renovou o contrato com o Victoria Rosport por mais uma temporada. Os 'encarnados' da Sûre ocupam o 11° lugar da classificação da elite do futebol grão-ducal, com 18 pontos em 17 jornadas, mas o técnico luso acredita que a sua equipa vai conseguir a manutenção.



"O balanço destes oito meses tem sido positivo. A equipa tem evoluído ao longo da época e mostra que quer continuar a melhorar. Acredito que o objetivo da manutenção vai ser conseguido, com maior ou menor dificuldade, e que na próxima época vamos fazer um campeonato mais desafogado em termos de pontos", sublinhou.

Sobre os quartos de final da Taça do Luxemburgo que a sua equipa vai disputar dia 3 de abril, no terreno do vizinho Mertert/Wasserbillig, Resende mostrou-se cauteloso, mas confiante em seguir em frente: "Não há jogos ganhos antecipadamente. A jogar em casa, o Mertert vai colocar-nos imensos problemas porque tem uma boa equipa. Sabemos que um dérbi tem sempre características especiais, sobretudo quando se defrontam equipas de escalões diferentes", alerta.



"Cabe aos meus jogadores respeitarem o adversário e lutarem pela vitória, como têm feito sempre. Queremos chegar o mais longe na Taça do Luxemburgo para terminarmos a época com mais uma nota positiva e darmos uma alegria aos nossos simpatizantes", rematou.

Pedro Resende iniciou a sua carreira de treinador do Sandweiler, em 2013, tendo depois passado por clubes como o Kayl/Tétange e depois a US Esch, tendo ingressado no Rosport em junho de 2018.







