Quem são os novos imigrantes portugueses no país? Aos 49 anos, Pedro Gomes mudou-se para o Grão-Ducado para ajudar a promover o badminton no país.

Luxemburgo 3 5 min.

Bem-vindos ao Luxemburgo

Pedro Gomes. Um convite irrecusável trouxe-o para o Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Aos 49 anos, Pedro Gomes mudou-se para o Grão-Ducado para ajudar a promover o badminton no país. O quarto retrato dos novos imigrantes portugueses no Luxemburgo.

Um projeto desafiante e um salário irrecusável. Foi a conjunção destes dois fatores que convenceram Pedro Gomes, de 49 anos, a deixar Lisboa e as filhas e a mudar-se para o Grão-Ducado. Desde outubro que este português é o responsável pelos atletas mais pequenos da Federação Luxemburguesa de Badminton, e dá ainda apoio à equipa técnica nacional. Isto além de ser treinador noutros dois clubes. Os luxemburgueses contam com ele para a promoção e desenvolvimento deste desporto no Grão-Ducado, onde ainda é visto pelos pais "como um desporto de lazer".

Pedro Gomes já tem muitos anos de badminton no seu currículo, tendo estado um ano na Áustria como responsável pelo centro de alto rendimento de jovens da federação local, outra temporada no Algarve como responsável técnico de um clube, possuindo ainda uma Academia de Badminton em Lisboa, onde treina muitos dos atletas da seleção nacional portuguesa.

O treinador Pedro Gomes numa das aulas aos atletas mais pequenos no pavilhão em Cents, na capital do Luxemburgo. Foto: António Pires

A experiência feita originou o convite do Luxemburgo, o qual Pedro Gomes aceitou, preparado para mais uma aventura no estrangeiro. Antes de se mudar, só tinha estado uma vez no Grão-Ducado, para um torneio.

Atualmente, o seu horário de trabalho é tão preenchido que mal tem tido tempo para descobrir o novo país. "O trabalho absorve-me a semana toda e tenho tido também competições aos fins-de-semana, pelo que ainda não pude passear", conta Pedro Gomes que, além da responsabilidade na federação, ainda é treinador nos clubes Res Walfer, em Walferdange, e Reckange/Mess, em Reckange-sur-Mess, na comuna do Luxemburgo. Por isso, resta-lhe apreciar as paisagens e locais por onde passa no seu automóvel para ir para a federação, aos clubes onde dá aulas e às competições de fim-de-semana.

Foi desesperante. Nunca imaginei que fosse tão difícil encontrar um apartamento no Luxemburgo. Pedro Gomes

No último mês, o pouco tempo de descanso que o treinador teve ocupou-o a procurar um apartamento no Luxemburgo. Uma conquista que já lhe parecia impossível: "Foi desesperante. Nunca imaginei que fosse tão difícil encontrar um apartamento no Luxemburgo". Tanto mais que os segredos do mercado imobiliário não lhe são completamente desconhecidos. Nos últimos anos, o português foi diretor comercial de uma agência imobiliária em Portugal, função que deixou para se mudar para o Luxemburgo e dedicar-se, em exclusivo, ao desenvolvimento do seu desporto de eleição.

A nova vida de Patrícia e Miguel por amor às filhas Quem são os novos imigrantes portugueses no país? São grandes os sonhos deste jovem casal de Fafe que se mudou para o Grão-Ducado e foi confrontado com "más atitudes" de alguns portugueses com os recém-chegados.

Até encontrar casa, Pedro Gomes viveu num hotel em Thionville, França, pensando que depressa se mudaria para um apartamento. Acabou por lá ficar quase um mês, mas finalmente, conseguiu arrendar um estúdio em Esch. "A renda é cara, mas está dentro dos valores atuais", frisa.

Pedro Gomes tem uma academia de badminton em Lisboa, onde treina atletas de alta competição. Foto: António Pires

É com grande entusiasmo que o recém-chegado fala do projeto profissional pelo qual deixou Portugal. "Para mim, este projeto é deveras aliciante até porque nos oferecem ótimas condições e, ao contrário de Portugal, há dinheiro para investir no badminton e as instalações são muito boas. Agora é trabalhar muito e dar o meu contributo para elevar este desporto no Luxemburgo", diz o treinador.

A seu cargo tem o treino e gestão dos atletas mais pequenos, entre os nove e os 13 anos, e de adultos nos outros clubes: "Durante o ano letivo, temos um encontro nacional dos mais pequenos uma vez por mês, e nas férias organizamos encontros durante três dias, porque as crianças estão mais disponíveis".

Agora é trabalhar muito e dar o meu contributo para elevar este desporto no Luxemburgo. Pedro Gomes

Projeto muito aliciante

Nesta sua missão de raqueta e volante a voar nos courts, Pedro Gomes sabe que também vai ter de mudar a mentalidade dos pais dos pequenos atletas: "Acho que os pais ainda não têm uma verdadeira cultura desportiva em relação ao badminton, para eles trata-se de um desporto mais de lazer do que de competição. Por exemplo, há quem não respeite a hora de início do treino e, se o filho tem de sair uma hora mais cedo, sai. Em Portugal, tal não acontece e este desporto está mais evoluído".

O gestor que veio ser servente de obras no Grão-Ducado Em Portugal, Diogo Cabral é dono de uma empresa e tem um centro de formação, mas emigrou há dois meses para o Luxemburgo com um único objetivo: "juntar dinheiro". Este é mais um "retrato" dos novos imigrantes portugueses no Grão-Ducado.

Entre todos os seus alunos, das mais variadas nacionalidades, há poucos portugueses, "apenas três crianças na federação e outros três adultos nos clubes". E estes ficaram surpreendidos quando o treinador Pedro chegou. "Estão acostumados a terem treinadores de outras nacionalidades e ficaram surpreendidos por eu ser português e me ter mudado para aqui". É só com eles que fala na língua de Camões, toda a restante comunicação é feita em inglês. "Em breve vou inscrever-me num curso de francês para estrangeiros, pois quero aprender este idioma para comunicar com os atletas e me integrar mais facilmente no país", assegura.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Além da federação, o português ainda treina atletas noutros dois clubes de badminton no Luxemburgo. Fotos: António Pires

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Além da federação, o português ainda treina atletas noutros dois clubes de badminton no Luxemburgo. Fotos: António Pires Além da federação, o português ainda treina atletas noutros dois clubes de badminton no Luxemburgo. Fotos: António Pires Além da federação, o português ainda treina atletas noutros dois clubes de badminton no Luxemburgo. Fotos: António Pires

Mesmo a milhares de quilómetros de distância, continua a manter um papel preponderante na sua academia em Lisboa, a DG Badminton Academy, sendo ele que define as sessões de treino dos atletas de competição, estando sempre em contacto com os seus treinadores na capital portuguesa. "Temos um atleta que é o 102º melhor do mundo e está a preparar-se para as Olimpíadas de Paris 2024", afirma com orgulho.

Quando começou a ser cansativo acordar todos os dias para fazer o mesmo, percebi que estava na altura de mudar. Pedro Gomes

Pedro Gomes define-se como um aventureiro que precisa de "viver entusiasmado" com a sua profissão. Licenciou-se em gestão e trabalhou durante muitos anos na banca, chegando a gerente bancário. "Quando começou a ser cansativo acordar todos os dias para fazer o mesmo, percebi que estava na altura de mudar. Acho que todos devemos ter sempre objetivos aliciantes na vida e acordarmos com vontade de os cumprir".

Já antes deu uma volta de 180 graus na sua vida, quando foi para a Áustria ser treinador de badminton. Depois voltou para Portugal e continuou focado nesta carreira, até aceitar novo desafio, o de agente imobiliário.

Isabel vai ensinar português aos professores luxemburgueses A professora Isabel Ferreira deixou Portugal em 2021 para voltar a apaixonar-se pelo ensino. Com ela iniciamos uma série de entrevistas aos portugueses recém-chegados ao Luxemburgo.

No início de setembro fez as malas, novamente, e mudou-se para o Luxemburgo. Nestes primeiros tempos num país desconhecido, tenta ir a Portugal uma vez por mês, especialmente para visitar as filhas, de 17 anos e 12 anos, a razão das maiores saudades. Agora que, finalmente, tem uma casa, Pedro Gomes deseja que as filhas venham ter com ele "sempre que possam", para também elas conhecerem este país, onde o treinador pretende continuar a viver.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.