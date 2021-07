As urgências pediátricas chegam a atender 240 crianças por dia. E as "camas estão lotadas". Os bebés e crianças até cinco anos estão a ser afetados por infeções respiratórias, como bronquiolites ou pneumonias, causadas pelo vírus sincicial (RSV).

Luxemburgo. Epidemia de vírus respiratórios em bebés e crianças está a sobrelotar as urgências

Paula SANTOS FERREIRA As urgências pediátricas chegam a atender 240 crianças por dia. E as "camas estão lotadas". Os bebés e crianças até cinco anos estão a ser afetados por infeções respiratórias, como bronquiolites ou pneumonias, causadas pelo vírus sincicial (RSV).

O vírus sincicial respiratório (RSV) é um vírus que provoca sintomas ligeiros nos adultos, como uma constipação, mas nos bebés e crianças pequenas pode causar infeções respiratórias mais graves, como pneumonias.



No Luxemburgo, este vírus está a provocar uma epidemia de infeções respiratórias entre os bebés e crianças, sobrelotando as urgências e outros serviços pediátricos hospitalares e clínicos.

“Em junho de 2021, houve 4.353 atendimentos nas urgências de ambulatório infantil, 965 das quais no centro médico pediátrico (grau de emergência: U4 / U5); outros 3390 foram tratados na própria urgência”, escreveu a ministra da Saúde numa resposta parlamentar recente sobre as infeções do vírus RSV.

Os casos infantis provocados pelo vírus RSV têm vindo a aumentar e, desde abril, a situação alargou-se para uma verdadeira epidemia, assumiu Paulette Lenert na resposta à questão dos deputados Georges Mischo e Marc Spautz, do CSV.

“Como resultado o atendimento nas urgências pediátricas aumentou para 240 casos por dia”, declarou a ministra da Saúde.

“A atividade aumentou significativamente de 2020 a 2021, um aumento de 120% em abril, 86% em maio e 11% em junho”, especificou a governante.

Hospital com "camas lotadas"

Recentemente, a pediatra Isabel de la Fuente, da Kannerklinik, dos Centre Hospitalier do Luxembourg (CHL) já tinha alertado para a sobrelotação dos serviços da clínica causados pelo vírus RSV.

"Temos uma epidemia de bronquiolite e outras infeções respiratórias, em julho. A clínica pediátrica está lotada. Os isolamentos por covid-19 estão a tornar-se difíceis porque as camas estão cheias de crianças doentes”, com estas infeções respiratórias, declarou Isabel de La Fuente num evento do CHL, citada pela RTL.

O vírus RSV é tido como um vírus de inverno, mas este ano e estranhamente está a atacar desde a primavera. Segundo os especialistas, a razão prende-se com as medidas de proteção contra a covid-19. Por um lado, com o alívio de medidas como a dispensa de máscara facial este vírus voltou a infetar e em força. Outra das causas pode ser a debilidade imunológica a outras infeções que não a covid-19 gerada pelo vírus da pandemia entre os bebés e crianças.

