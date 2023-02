As vítimas, sobretudo pessoas idosas, entregam objetos de valor, dinheiro ou ainda joalharia aos falsos agentes ou funcionários judiciais.

Crime

Pedem caução para libertar familiar. Polícia grã-ducal alerta para fraude

Susy MARTINS As vítimas, sobretudo pessoas idosas, entregam objetos de valor, dinheiro ou ainda joalharia aos falsos agentes ou funcionários judiciais.

A polícia grã-ducal está a receber denúncias sobre chamadas telefónicas fraudulentas. O burlão faz-se passar por um agente da polícia ou funcionário do Ministério Público para extorquir dinheiro às vítimas, afirmando que estas têm de pagar uma caução para libertar um dos seus familiares.Trata-se de uma fraude, mas há quem caia na ‘armadilha’.

Segundo a polícia grã-ducal, as vítimas, sobretudo pessoas idosas, entregam objetos de valor, dinheiro ou ainda joalharia aos falsos agentes ou funcionários judiciais. Os burlões desclocam-se mesmo até à casa da vítima para recuperar a alegada caução.

A polícia, a verdadeira, sublinha que as autoridades não utilizam tais procedimentos para o pagamento de uma caução e muito menos por via telefónica. A polícia acrescenta que é importante alertar sobretudo as pessoas mais idosas para o esquema.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.