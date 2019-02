A peça “Ein Känguru wie Du” (“Um canguru como tu”, em português) regressa aos palcos luxemburgueses este fim de semana.

Peça sobre canguru homossexual regressa aos palcos

A peça “Ein Känguru wie Du” (“Um canguru como tu”, em português) regressa aos palcos luxemburgueses este fim de semana.

A peça infantil sobre o canguru homossexual, um trabalho apoiado pelo Ministério da Educação no âmbito da luta contra a discriminação, será representada na Abadia de Neumünster no domingo e depois entre os dias 11 e 13 deste mês (sessões para escolas).



Agora, a peça está de volta aos palcos. E, num comunicado divulgado a propósito, o Ministério da Educação sublinha que uma “sociedade aberta se distingue pela forma como trata as suas minorias”, acrescentando que “a democracia só pode funcionar se ninguém for discriminado pelas suas preferências ideológicas, culturais e sexuais”.

“Um canguru como tu” Sala Robert Krieps da Abadia de Neumünster Domingo, 10 de fevereiro, 16h As reservas podem ser ser feitas por telefone (826 20 52 444) ou e-mail (billeterie@neimenster.lu). Além desta representação, serão promovidas três sessões reservadas às turmas do ensino fundamental, de 11 a 13 de fevereiro.

Diana Alves, Manuela Pereira e Paula Telo Alves