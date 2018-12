A deputada Carla Cruz, do grupo parlamentar do PCP, questionou hoje o Governo sobre a "situação de pobreza dos portugueses" que residem no Luxemburgo por atrasos nos Serviços da Segurança Social.

PCP questiona Governo sobre atrasos nas pensões dos portugueses no Luxemburgo

A deputada Carla Cruz, do grupo parlamentar do PCP, questionou hoje o Governo sobre a "situação de pobreza dos portugueses" que residem no Luxemburgo por atrasos nos Serviços da Segurança Social.

Na questão parlamentar, o PCP aponta que se registam "atrasos de vários meses em diversos processamentos de apoios sociais", incluindo com a pensão por invalidez, com a espera a rondar "três anos e alguns dias (1.118 dias)” e os processos de pensão antecipada", que neste caso demoram, em média, 611 dias. "Já a resolução de dossiês de pensão por velhice realiza-se em 523 dias", acrescenta o Partido Comunista.

Os dados são da Associação Raras, que denunciou situações gravosas de pobreza e precariedade por causa da espera, tal como o Contacto noticiou. "A situação agora relatada configura-se extremamente gravosa para os cidadãos atingidos, mas não é alheia à carência de profissionais existente nos Serviços do Instituto de Segurança Social e do Centro Nacional de Pensões", aponta a deputada, recordando que a falta de funcionários "já motivou da parte do PCP diversas intervenções".





Imigrantes desesperam à espera de papéis para a reforma Esperam anos que a Segurança Social portuguesa envie os documentos necessários para pedirem a reforma no Luxemburgo. Casos kafkianos, que não se limitam aos imigrantes que querem pedir a pensão. Há quem se arrisque a perder o subsídio de desemprego por Portugal não certificar a carreira contributiva a tempo e horas. As histórias de quem desespera sem resposta de Portugal.

Para o PCP, a situação "exige uma vigorosa intervenção do Governo, garantindo que, com a máxima celeridade, sejam processados todos os pedidos e dadas as respostas a todos os cidadãos que aguardam há vários meses pelas suas reformas e pensões".

A deputada comunista pede esclarecimentos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, questionando se o Governo "confirma" os atrasos noticiados na imprensa e se reconhece "que estes atrasos têm fortes implicações na vida dos portugueses que residem no Luxemburgo".



O PCP quer ainda saber "que medidas de imediato vai o Governo tomar para ultrapassar estes atrasos e proceder à regularização dos pedidos já efetuados".



O atraso na emissão de documentos necessários para obter a pensão de reforma no Luxemburgo ou para prorrogar direitos sociais, como o subsídio de desemprego, foi denunciado na semana passada pelo jornal Contacto e pela agência Lusa.



O Contacto questionou o gabinete do ministro da Segurança Social, que continua sem dar resposta. O Instituto da Segurança Social e a Caixa Nacional de Pensões, a quem a Lusa endereçou perguntas sobre esta matéria, também não devolveram qualquer resposta.