Numa primeira fase deverá ser distribuído através das farmácias hospitalares.

Pandemia

Paxlovid. Comprimido anticovid chega nas próximas semanas ao Luxemburgo

Susy MARTINS Numa primeira fase deverá ser distribuído através das farmácias hospitalares.

A primeira encomenda de comprimidos anticovid ‘Paxlovid’, da Pfizer, deverá chegar nas próximas semanas ao Luxemburgo. Uma informação avançada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar. No entanto, a ministra não avançou uma data exata.

Lenert acrescenta que este medicamento poderá ser receitado pelos médicos generalistas. No entanto, numa primeira fase deverá ser distribuído através das farmácias hospitalares.

O tratamento com o comprimido é prioritário para as pessoas vulneráveis, que arriscam desenvolver complicações graves da doença da covid-19. As pessoas deverão ter sintomas a menos de cinco dias para que o medicamento seja eficaz.

No início do mês de janeiro ficou-se a saber que o Ministério da Saúde encomendou 20 mil tratamentos do primeiro comprimido contra a covid-19, o Paxlovid.

O medicamento pode ser tomado em casa, aos primeiros sintomas para evitar a doença grave, hospitalização ou mesmo a morte.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.