O deputado do PS Paulo Pisco está de regresso ao Luxemburgo esta sexta-feira e sábado.

Paulo Pisco recebido por sindicatos do Luxemburgo

O deputado do PS Paulo Pisco está de regresso ao Luxemburgo esta sexta-feira e sábado.

Na agenda do deputado eleito pelo círculo da Europa estão previstas três reuniões para hoje. O encontro com o cônsul de Portugal no Luxemburgo, Gomes Samuel, é o primeiro a ter lugar, seguido por duas reuniões separadas, com as centrais sindicais LCGB e OGBL.



Para sábado de manhã, e de acordo com o comunicado divulgado hoje, Paulo Pisco vai ser recebido pela Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL).

Ao longo da tarde está ainda agendado um encontro com os militantes e simpatizantes do PS e a participação num jantar solidário em Rumelange, organizado pela Associação dos Lourinhenses no Luxemburgo.