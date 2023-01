A ministra da Saúde declarou, esta sexta-feira, que está pronta para encabeçar a lista do partido nas eleições legislativas.

Luxemburgo 7 min.

Legislativas 2023

Paulette Lenert traz esperança ao futuro do LSAP

Annette WELSCH A ministra da Saúde declarou, esta sexta-feira, que está pronta para encabeçar a lista do partido nas eleições legislativas.

Será Paulette Lenert a primeira primeira mulher a tornar-se primeira-ministra do Luxemburgo? O seu partido, o LSAP, espera que sim e está muito satisfeito com o "sim" dado pela governante para encabeçar a lista do partido, depois de ter hesitado durante muito tempo em assumir a liderança da candidatura. O congresso da LSAP, que terá lugar após as eleições comunais, será a ocasião para uma votação oficial - é isto que os estatutos preveem.

Um dos momentos fortes de Paulette Lenert foram as numerosas conferências de imprensa que deu durante a pandemia da covid-19. Ao lado do primeiro-ministro Xavier Bettel (DP), mostrou-se sempre calma, serena e objetiva. Era também da sua responsabilidade informar sobre a evolução da situação sanitária com base na qual o governo tinha tomado as suas decisões.

Paulette Lenert, a escolha óbvia do LSAP Por enquanto, Paulette Lenert não exclui nenhum cenário e diz estar pronta para "dar a sua ajuda" ao país.

O facto de as conferências de imprensa terem sido transmitidas em direto e bem acompanhadas com regularidade pelo público, especialmente durante o confinamento, provavelmente também contribuiu para a sua notoriedade. Mesmo depois da pandemia, permaneceu nas manchetes dos jornais devido a questões como o equipamento de IRM de Grevenmacher, a criação de instalações de ambulatório, e o encerramento da maternidade de Ettelbruck.

Paulette Lenert, que Dan Kersch (LSAP) trouxe para o governo em 2013 como funcionária no seu ministério de serviço público, gosta de se mostrar modesta e admite prontamente quando não sabe alguma coisa. É precisamente isto que apela aos eleitores, o facto de ser tão refrescantemente apolítica desperta simpatia - podemos identificar-nos com ela.

Uma ascensão meteórica

A ministra da Saúde é considerada empática e trabalhadora. Segundo a própria, os seus pontos fortes são a determinação, a abordagem de problemas com uma certa objetividade e a preservação da calma em situações difíceis. Prefere trabalhar em equipa e não pensa de forma hierárquica. Para ela, o poder não é um fim em si mesmo e ela também se sente confortável na segunda fila.

No plano temático, interessa-se pela simplificação administrativa, uma vez que muitos problemas são causados por procedimentos morosos. Esta seria a sua prioridade como primeira-ministra, o que mostra que ainda encara a política do ponto de vista de um alto funcionário público. Há muitas vozes que defendem que Lenert "ainda não entrou no mundo político" e que ainda não o conhece realmente. Como potencial primeira-ministra, provavelmente precisaria de treino para ultrapassar estas desvantagens e impor-se verdadeiramente.

Indiscutível número um

A sua popularidade como "mãe da nação" continua até hoje, e durante quase três anos apareceu em primeiro lugar no Politmonitor, sondagem relativa à popularidade dos políticos luxemburgueses, com classificações de competência e simpatia de cerca de 90%. A sua popularidade só disparou desde que foi confrontada com a gestão da crise sanitária três semanas após a sua tomada de posse como ministra da Saúde, a 4 de fevereiro de 2020.

Legislativas luxemburguesas marcadas para 8 de outubro de 2023 As listas de partidos e candidatos deverão ser divulgadas na primavera do próximo ano, mas Xavier Bettel já afirmou estar disponível para encabeçar a do DP, se o partido quiser.

Na altura, tirando a sua candidatura nas eleições comunais de 2017 em Remich, só estava na política há pouco mais de um ano, uma vez que Paulette Lenert não foi candidata nas legislativas de outubro de 2018. No entanto, obteve um lugar no governo como ministra da Cooperação para o Desenvolvimento e ministra da Defesa do Consumidor. Como tal, ainda largamente anónima, ocupava ainda o penúltimo lugar no Politmonitor de outubro de 2019. Desde julho de 2020, tem sido a número um indiscutível.

Estas sondagens são especialmente importantes uma vez que o LSAP saúda Paulette Lenert como uma "bênção" para o partido, especialmente desde que perdeu desde então os seus cavalos de batalha, Romain Schneider e Etienne Schneider, também muito populares. A notoriedade de Lenert também tem impacto no partido, o que não é tão óbvio: com a governante como cabeça de lista, segundo as sondagens, o partido pode esperar obter 14 assentos no parlamento, enquanto que com um candidato como Dan Kersch, poderia obter, na melhor das hipóteses, dez.

Dúvidas sobre a sua capacidade de se afirmar

Por outro lado, as fileiras dos partidos políticos e os grupos interessados com que lida no setor da saúde apontam-lhe algumas críticas: dá frequentemente respostas evasivas a perguntas no parlamento, leva questões e observações críticas a peito e reage prontamente num tom vexatório. Quando é duramente atacada, torna-se agitada.

"Ela não percebe nada, já passou muito tempo desde que a Comissão de Saúde se reuniu", disseram os deputados, incluindo os da coligação, citados pelo Luxemburger Wort. "A sua política é uma caixa negra para nós. Não sabemos o que irá acontecer. Estamos constantemente a ouvir frases como "estamos a trabalhar nisso", "ainda estamos a estudá-lo" ou "estamos na reta final". A sua indignação deriva também do facto de que, ao contrário de outros ministros, não ouve os deputados e não lhes dá respostas, e que, sob pressão, por vezes dá informações que não são corretas.

Paulette Lenert é a figura política mais popular do Luxemburgo A ministra da Saúde mantém a posição que ocupa desde julho de 2020, altura em que assumiu a pasta.

Apesar de toda a compreensão que demonstra pelos problemas e possíveis soluções, não conseguirá, em última análise, fazer frente aos ideólogos do seu partido, diz-se no setor da saúde. A confiança inicial nela depositada foi destruída porque não enfrentou os desafios da Gesondheetsdësch (mesa redonda do setor da saúde), e toma frequentemente decisões precipitadas sobre problemas há muito conhecidos em situações de emergência. Diz-se que é demasiado insegura e incapaz de desenvolver um método.

Paulette Lenert é vista como a "ministra das oportunidades perdidas" por todos aqueles que esperavam uma lufada de ar fresco no setor da saúde. Até agora, ela mal apareceu como ministra da Proteção do Consumidor e deixou os dossiês da segurança social para o seu colega de partido Claude Haagen.

Terá Lenert estofo para ser primeira-ministra? Ela é expedita, mas não controla os partidos e deixa que outros tomar as decisões. Será que tem ambição suficiente? É suficientemente forte para uma campanha eleitoral difícil, sem a experiência política de alguns dos seus concorrentes?

De funcionário público a vice-primeiro-ministro

Após o seu bacharelato, Paulette Lenert, de 55 anos, estudou direito privado e empresarial na Universidade de Aix-Marseille. Começou a sua carreira profissional em 1992 como advogada, antes de ingressar no Ministério da Justiça em 1994. Em 1997, foi nomeada primeira magistrada no tribunal administrativo, onde foi vice-presidente até 2010. Regressou então à administração: de 2010 a 2013, foi a primeira conselheira do ministro delegado para a Economia Solidária, Romain Schneider (LSAP). Em 2013, o primeiro-ministro Jean-Claude Juncker chamou-a ao Ministério de Estado para assumir a nova Direção de Simplificação Administrativa no domínio da construção e do ambiente. Após as eleições de 2013, entrou para o Ministério da Administração Pública e da Reforma Administrativa como a primeira conselheira governamental sob a chefia de Dan Kersch e assumiu a sua coordenação geral em 2014. Em janeiro de 2017, foi-lhe também confiada a gestão do Instituto Nacional de Administração Pública. Em dezembro de 2018, foi nomeada para o governo, primeiro como ministrada Cooperação para o Desenvolvimento e depois como ministra da Proteção do Consumidor. Após a demissão de Étienne Schneider, foi nomeada ministra da Saúde a 4 de Fevereiro de 2020, embora mantendo a pasta da Proteção do Consumidor, bem como de ministra delegada para a Segurança Social. Após a saída de Dan Kersch do governo, foi-lhe atribuído o título de vice-primeira-ministra a 5 de janeiro de 2022.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.