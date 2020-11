A situação mantém-se crítica e os números, elevados, embora se possa prever um ligeiro abrandamento de novas infeções.

Paulette Lenert. População deve preparar-se para um Natal diferente

“As pessoas têm de se mentalizar que este ano, o Natal tem de ser celebrado de forma diferente”. Esta foi uma das reações da ministra da Saúde, aos microfones da RTL, sobre o relatório semanal da situação epidemiológica no Luxemburgo divulgado esta quarta-feira.

Segundo Paulette Lenert, a situação mantém-se crítica e os números, elevados, embora se possa prever um ligeiro abrandamento de novas infeções.

A ministra afirma que ainda não é o momento de relaxar, embora se note que as medidas do Governo estão a resultar, nos hospitais do país a situação continua muito tensa. Atualmente 214 pessoas estão hospitalizadas, das quais 39 nos cuidados intensivos.

Apesar de haver esperanças para uma vacina contra a covid-19, que poderá ver brevemente a luz do dia, Lenert frisa que esta não vai salvar o Natal, daí o apelo à população para que se mentalizem que este ano o Natal vai ser diferente daquele que estamos habituados a celebrar.

À pergunta se vai haver mais restrições, a ministra da Saúde responde que o Executivo vai voltar a avaliar a situação, na sexta-feira, no Conselho de Ministros, e que será nesse momento que será tomada a decisão de manter ou de acrescentar mais restrições. Embora pareça que a situação se estabilizou, os números continuam muito elevados, sendo que o objetivo é diminuir o número de novos casos, acrescenta ainda Paulette Lenert.

O Luxemburgo somou ontem mais 700 novos casos e cinco óbitos atribuídos à covid-19. Um dos valores mais altos dos últimos nove meses.



