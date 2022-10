Em entrevista à Paperjam, a ministra da Saúde expressou a sua vontade de se envolver ainda mais na política do país.

Legislativas 2023

Paulette Lenert não descarta candidatura a primeira-ministra

Depois de o atual primeiro-ministro, Xavier Bettel (DP), ter manifestado recentemente a sua vontade de continuar à frente do país, Paulette Lenert (LSAP), atual vice-primeira-ministra e ministra com as pastas da Saúde, Proteção dos Consumidores, e delegada para a Segurança Social, expressou a sua motivação para continuar dentro da política e, quem sabe, ao leme do país.

Em declarações à Paperjam, a governante mostrou abertura face à ideia de assumir a chefia do Governo, embora não o diga claramente. "Todos os cargos são interessantes, cada um tem o seu encanto e os seus desafios", afirmou, acrescentando que o cargo de primeiro-ministro acarreta "um certo respeito".

Paulette Lenert e Jean Asselborn são os políticos mais populares do Luxemburgo Os dois ministros socialistas lideram empatados o 'top 10' no que toca à simpatia e competência dos políticos luxemburgueses, segundo a mais recente sondagem Politmonitor, publicada esta quarta-feira.

Questionada sobre as eleições legislativas, marcadas para outubro de 2023, Lenert mostrou vontade de encabeçar a lista do LSAP, embora admita que "a decisão é tomada internamente e ainda não foi discutida". Tal como nos demais partidos, a escolha será feita na primavera.

Paulette Lenert entrou no governo em 2018, primeiro com as pastas da Cooperação e Ação Humanitária e Proteção dos Consumidores e, a partir de 2020, com a Saúde. Foi enquanto ministra da Saúde que ganhou popularidade, sobretudo por ser o rosto do combate à pandemia de covid-19 no Grão-Ducado.

