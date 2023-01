Em causa o facto ddas autoridades de saúde continuarem a publicar os dados diários das infeções por covid-19.

Lenert: “Fim da pandemia ainda não foi decretado”

Diana ALVES Em causa o facto ddas autoridades de saúde continuarem a publicar os dados diários das infeções por covid-19.

O fim da pandemia da covid-19 ainda não foi decretado. Palavras de Paulette Lenert, quando questionada sobre a razão das autoridades de saúde continuarem a publicar os dados diários da covid-19.

A questão partiu de Gusty Graas, fazendo referência a um anúncio feito pelas autoridades de saúde, em maio do ano passado, em como a partir daquele momento os dados diários da covid-19 deixariam de ser publicados. Mas, como continuam a ser disponibilizados todos os dias no site www.covid19.lu, o deputado do DP quis saber qual a razão por detrás dessa decisão.

Na resposta, a ministra explica que, de facto, a decisão foi tomada na altura face ao número baixo de hospitalizações e à estabilização da situação. Lenert admite que, apesar de o relatório diário ter deixado de ser publicado – algo que, segundo diz, mobilizava todos os dias um grande número de recursos –, o número de testes, infeções, reinfeções, hospitalizações e de pessoas vacinadas continua a ser divulgado.

A razão é simples: os números têm de ser recolhidos para que se possa monitorizar a situação, não só a nível nacional, mas também a nível europeu, visto que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças assim como outras instâncias internacionais continuam a pedir os dados regularmente. E foi isto que levou o Governo a decidir colocar os dados também à disposição do grande público.

A ministra da Saúde aproveitou para lembrar que, até agora, a Organização Mundial de Saúde (OMS) "não decretou o fim da pandemia da covid-19”.



