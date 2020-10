Com a promessa de uma futura restruturação do plano de contingência no combate à covid-19, a ministra garante que "não há receita milagrosa para a pandemia".

Paulette Lenert. "Estamos, pelo menos, a meio da pandemia"

O plano de contigência do Luxemburgo no combate à covid-19 será revisto e atualizado, garantiu a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma pergunta parlamentar de Jeff Engelen, deputado do Partido Democrático Reformador (ADR). No entanto, ainda é cedo para avançar com novas medidas uma vez que, para Lenert, "o mundo está agora, na melhor das hipóteses, a meio da pandemia."

Apesar da promessa de uma restruturação do plano de combate, a ministra garante, contudo, que "não há receita milagrosa para a pandemia", e cada país está a fazer o melhor para lidar com já largos meses de covid-19.

Segundo o governo, a solução passa por estar bem preparado para reagir de forma rápida e flexivelmente a uma situação pandémica específica como esta, cujas circusntâncias se vão alterando ao longo do tempo.

Facilitar a troca de dados é uma das prioridades de Lenert, bem como definir com precisão o papel dos intervenientes essenciais no combate à doença. Estes meses deram "lições" que devem ser aplicadas no futuro, concluí a ministra da Saúde. O último balanço da pandemia no Grão-Ducado dá conta de 136 mortos desde o início da pandemia e de mais 230 novos casos em 24 horas.

Covid-19. O aumento das infeções pode tornar-se "incontrolável" no Luxemburgo As previsões apontam para 370 casos diários, no início de dezembro e ‘task force’ Covid-19 alerta que as medidas atuais e os gestos barreira revelam-se insuficientes para travar a "dinâmica exponencial" da epidemia.

O Partido Cristão Social (CSV) questionou recentemente a ministra da Saúde sobre alguns problemas e dualidade de critérios no serviço de rastreio da covid-19, que admitiu alguma sobrecarga no funcionamento do serviço atualmente.







