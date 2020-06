Ministra da Saúde acredita que não haverá segunda vaga mas empresas devem manter as recomendações de higiene.

Paulette Lenert. "Espera-se ligeiro aumento de infeções no Luxemburgo"

Ana Patrícia CARDOSO Ministra da Saúde acredita que não haverá segunda vaga mas empresas devem manter as recomendações de higiene.

Com a estabilização dos casos da covid-19 no Luxemburgo, sem mortes nas últimas três semanas, Paulette Lenert sublinhou a importância de manter as recomendações sanitárias no regresso ao trabalho.

"As novas infecções por coronavírus ocorrem quando as medidas de higiene não são respeitados no local de trabalho". Estas foram as palavras da ministra da Saúde, Paulette Lenert, nesta segunda-feira de manhã, em entrevista à RTL. Por isso mesmo, é vital manter os planos de higiene nas empresas, nesta fase de retoma da atividade.

Segundo a ministra, nas próximas semanas, o Luxemburgo não vai passar ao lado de um ligeiro aumento das infecções, mas os responsáveis da saúde esperam que não ter de enfrentar uma segunda vaga.

"Tudo está a ser feito para evitar uma maior contenção. Em qualquer caso, o país está pronto a reagir rapidamente no caso de um aumento das infecções".

Quanto ao controverso tema da "hospitalização forçada", a ministro da Saúde deixou claro que a decisão não cabe ao Director da Saúde, mas sim aos tribunais, e apenas em casos excepcionais.

Até à data, não foi notificada qualquer hospitalização forçada no contexto da pandemia de covid-19, de acordo com Paulette Lenert.

