Os dois ministros socialistas lideram empatados o 'top 10' no que toca à simpatia e competência dos políticos luxemburgueses, segundo a mais recente sondagem Politmonitor, publicada esta quarta-feira.

Paulette Lenert e Jean Asselborn são os políticos mais populares do Luxemburgo

Ana TOMÁS

Paulette Lenert e Jean Asselborn são os políticos mais populares do Luxemburgo, de acordo com o mais recente inquérito Polimonitor, realizado pelo instituto TNS/Ilres para o Luxemburger Wort e a RTL.

A ministra da Saúde e o ministro dos Negócios Estrangeiros (ambos do Partido Socialista - LSAP) surgem empatados na liderança do 'top 10', com 79 pontos cada um, no que se refere à simpatia e competência, os itens avaliados pelos inquiridos.

Já o primeiro-ministro, Xavier Bettel (Partido Democrático - DP), está em terceiro lugar, com 71 pontos.

Na tabela abaixo pode ver os dados do top 10 relativos a 2022 e ao ano passado:

A burgomestre da capital, Lydie Polfer, divide o quarto lugar com Sven Clement, do Partido Pirata, ambos com 63 pontos. Só depois destes é que o ranking dos 10 políticos mais populares do país volta a incluir ministros. Lex Delles (DP), ministro do Turismo e das Classes Médias, soma 59 pontos, com a ministra da Igualdade, Taina Bofferding (LSAP), logo atrás, com 54.

Com 53 pontos, Claude Wiseler, o líder do Partido Cristão Social (CSV), o maior partido da oposição, fica em penúltimo lugar de uma lista que fecha com os ministros da Economia, Franz Fayot (LSAP), e da Justiça, Sam Tamson, a única representante d'Os Verdes no grupo e que sobe uma posição. Ambos obtiveram 49 pontos dos inquiridos.

Lennert segura liderança mas em queda, Claude Wiseler é o que mais sobe

Embora continue a liderar na competência e simpatia, segundo os residentes que responderam à sondagem, Paulette Lenert vê a sua popularidade em queda nesta sondagem face à anterior, realizada em novembro de 2021, num dos picos da pandemia. Nessa altura, a ministra da Saúde reuniu 86 pontos o que significou então também uma perda de três pontos por comparação com o inquérito anterior.



Políticos do Governo estão a perder popularidade Ainda assim, o Governo continua a ser aprovado por 75% da população.

Agora, Lenert surge empatada com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, que sobe dois pontos face a novembro passado.

No grupo dos políticos que integram o 'top 10', o líder do CSV, Claude Wiseler, é a personalidade que mais sobe, ganhando mais cinco pontos por comparação com a última sondagem. Mesmo assim, Sven Clement continua a ser o político da oposição mais bem classificado, tendo também subido face ao inquérito anterior (mais quatro pontos).

Políticos socialistas são os mais populares

Na análise por partidos, o LSAP vai à frente, reunindo o maior número de políticos melhor classificados em matéria de competência e simpatia: quatro nos dez primeiros, todos ministros.

O DP é o segundo, com três personalidades políticas no grupo, incluindo o chefe do Executivo, Xavier Bettel.

Da coligação governamental, Os Verdes (Déi Gréng) são os menos representados, apenas com Sam Tamson no 'top 10', em décimo lugar.

Destas três formações políticas, é esta última a que obtém piores resultados, com apenas dois políticos - Sam Tamson e François Bausch - com valores acima dos 40 pontos. Apesar disso, em termos de variação de resultados entre sondagens este é o partido que menos perde, com apenas uma variação negativa para o seu co-presidente, Meris Šehović.

Já o LSAP tem cinco ministros acima dessa linha: Georges Engel (que não está no 'top 10'), Franz Fayot, Taina Bofferding, Paulette Lenert e Jean Asselborn.

No partido do primeiro-ministro, os políticos que estão acima da fasquia dos 40 pontos são os mesmos que integram a lista dos 10 melhores classificados gerais.

Esta sondagem do instituto TNS/Ilres foi realizada entre 17 e 25 de maio, a uma amostra de 1048 residentes no Luxemburgo, com idade igual ou superior a 18 anos, elegíveis para votar nas eleições legislativas.

