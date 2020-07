A ministra da Saúde, Paulette Lenert, é a responsável política mais apreciada no Luxemburgo, destronando o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, que ocupou esse lugar durante vários anos. É o que revela a mais recente sondagem Politmonitor, publicada esta quinta-feira.

Paulette Lenert é a personalidade política mais popular do Luxemburgo

Susy MARTINS A ministra da Saúde, Paulette Lenert, é a responsável política mais apreciada no Luxemburgo, destronando o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, que ocupou esse lugar durante vários anos. É o que revela a mais recente sondagem Politmonitor, publicada esta quinta-feira.

A competência e simpatia dos políticos luxemburgueses foi testada através deste estudo, realizado pelo instituto TNS/Ilres a pedido do Luxemburger Wort e da RTL, e Paulette Lenert ocupa o primeiro lugar do pódio, com 90 pontos no que diz respeito à simpatia e 89 pontos de competência, sobre uma pontuação máxima de 100.

Na última sondagem em outubro, a ministra da Saúde tinha obtido 28 pontos. A sua gestão da crise sanitária é assim bem avaliada pela população.

No segundo lugar surge então o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, com uma média de 85 pontos, resultado equivalente àquele obtido no mês de outubro.

Em sete anos, é a primeira vez que Asselborn não ocupa o primeiro lugar.O primeiro-ministro, Xavier Bettel, consegue aumentar a sua pontuação, passando de 78 para 83 pontos. No entanto, perdeu um lugar no pódio. É agora o terceiro político mais popular do país.

Do lado dos perdedores desta sondagem estão os políticos do partido Os Verdes (Déi Gréng). O ministro da Energia, Claude Turmes, perdeu 18 pontos em relação à sondagem anterior. Também o vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade, François Bausch, perdeu cinco pontos e já não inclui o ‘top 10’ dos políticos preferidos.

Do lado da oposição, o deputado Claude Wiseler mantém a pontuação mais elevada. Com uma média de 54 pontos, o parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) ocupa a sexta posição dos políticos mais competentes do país.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.