A ministra da Saúde, Paulette Lenert, foi convidada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, para participar nas celebrações da festa nacional, na terça-feira, em Paris.

Paulette Lenert convidada para a festa nacional francesa

Henrique DE BURGO A ministra da Saúde, Paulette Lenert, foi convidada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, para participar nas celebrações da festa nacional, na terça-feira, em Paris.

O convite é uma forma de reconhecer e agradecer o Luxemburgo, por ter acolhido doentes franceses nos seus hospitais, durante a pandemia.



Ao todo, 11 doentes com covid-19 da região francesa de Grande Este receberam tratamento médico no Luxemburgo. Profissionais de saúde e outras pessoas envolvidas na luta contra a covid-19 vão ser homenageadas no evento.



Durante o encontro, Paulette Lenert vai ainda ser recebida pelo ministro francês da Solidariedade e Saúde, Olivier Véran, juntamente com os homólogos alemães, austríacos e suíços.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.