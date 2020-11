A ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), volta a ser eleita a responsável política mais apreciada no Luxemburgo. É o que revela a mais recente sondagem Politmonitor, publicada esta quinta-feira.

Paulette Lenert continua a ser a personalidade política mais popular do Luxemburgo

Susy MARTINS

A competência e simpatia dos políticos luxemburgueses foram avaliadas através deste inquérito de opinião pública, realizado pelo instituto TNS/Ilres a pedido do Luxemburger Wort e da RTL, e Paulette Lenert ocupa o primeiro lugar do pódio, com 90 pontos no que diz respeito à competência, sobre uma pontuação máxima de 100.

A sua gestão da crise sanitária é assim bem avaliada pela população.O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn (LSAP), que ocupou o primeiro lugar durante vários anos voltou a cair na preferência dos eleitores.

O chefe da diplomacia luxemburguesa perdeu mais 7 pontos e ocupa agora o terceiro lugar do pódio, com 78 pontos.Depois de em julho ter sido destronado por Lenert no primeiro lugar do pódio, Asselborn cedeu agora o segundo lugar a Xavier Bettel (DP).

O primeiro-ministro é a segunda personalidade política preferida do Luxemburgo, com 82 pontos sobre os 100 possíveis.O ministro que mais progrediu foi Lex Delles (DP), responsável pela pasta do Turismo e das Classes Médias, que tem apresentado medidas em prol das empresas. Delles ganhou 8 pontos em relação à sondagem de julho e encontra-se agora na sexta posição da classificação, com 54% dos votos.Do lado da oposição, foi o deputado do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, a obter o melhor resultado neste inquérito de opinião pública, ocupando o sétimo lugar, com 52%.



