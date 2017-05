O atual chefe de protocolo do Governo luxemburguês e anterior embaixador do Luxemburgo em Portugal, Paul Schmit, vai receber as insígnias do grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, na próxima quarta-feira, dia 17, na residência do embaixador de Portugal.

O diplomata foi condecorado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa por ocasião do fim da sua missão em Lisboa, que desempenhou entre outubro de 2010 e 2016, e diz-se honrado pelo reconhecimento que irá receber das mãos do embaixador de Portugal no Grão-Ducado, Carlos Marques Pereira, na próxima quarta-feira.



“É o reconhecimento pelo trabalho da Embaixada do Luxemburgo em Portugal nos últimos anos e que eu gostaria de compartilhar com todos os funcionários que me apoiaram fielmente e de maneira muito eficaz nesta função que constituiu uma honra e uma grande satisfação”, disse Paul Schmit ao Contacto.



A sua missão foi marcada sobretudo pela diplomacia cultural e económica, com destaque para “inúmeros concertos e exposições como, por exemplo, a troca de obras de arte entre o Museu Nacional de História e de Arte (MNHA) do Luxemburgo e o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa”.



Na vertente económica, Paul Schmit organizou diversas visitas ministeriais e promoveu ainda as relações entre as câmaras de comércio dos dois países e as ligações entre empresários de diferentes setores da economia, incluindo as Pequenas e Médias Empresas (PME) e as startups.



De Lisboa diz que vai “guardar para sempre” o encontro com os portugueses e as novas amizades. “Também fiquei impressionado com a rica cultura e história de Portugal”, acrescentou, enumerando os pontos altos da sua passagem por Portugal: a última visita do antigo primeiro-ministro Jean-Claude Juncker (2013) e a primeira visita do atual primeiro-ministro Xavier Bettel (2014).

Enquanto embaixador não-residente em Cabo Verde, o diplomata luxemburguês destaca as visitas oficiais ao arquipélago do Grão-Duque Henri (2015) e do primeiro-ministro Xavier Bettel (2014).



Paul Schmit, que foi sucedido no cargo por Jean-Jacques Welfring, ocupa atualmente os cargos de chefe de protocolo do Governo luxemburguês e diretor da chancelaria.



No ano passado, foi também condecorado pelo Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, com o grau da primeira classe da medalha de mérito.

Henrique de Burgo



