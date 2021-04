Paul Helminger morreu este sábado, aos 80 anos

Paul Helminger morreu este sábado, 17, aos 80 anos, após uma vida de serviço à política luxemburguesa.

Paul Helminger morreu este sábado, 17, aos 80 anos, após uma vida de serviço à política luxemburguesa.

Paul Helminger morreu este sábado, 17, aos 80 anos, após uma vida de serviço à política luxemburguesa. Nasceu em 28 de outubro de 1940, em Esch-sur-Alzette.

Helminger foi Chefe de Gabinete do governo de Gaston Thorn e Secretário de Estado, de 1979 a 1984. Membro da Câmara dos Deputados pelo DP, foi também burgomestre da capital, entre 1999 a 2011.

Esteve na presidência da Luxair de 2012 a 2019, mas não quis renovar o seu mandato, alegando razões pessoais. No entanto, ficou com o título de presidente honorário do conselho de administração.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, publicou uma mensagem de condolências nas redes sociais. "Extremamente triste com a notícia da morte de Paul Helminger. Com ele perdemos um político dedicado mas sobretudo um homem de família sincero que deixará um grande vazio. Os meus pensamentos estão com a família e todos os que lhe são próximos".

Immens traureg iwwer d’Nouvelle vum Doud vum Paul Helminger. Mat him verléiere mir en devouéierte Politiker mee virun allem een häerzleche Familljemënsch deen e grousst Lach bei ville wäert hannerloossen. Meng Gedanken si bei der Famill an all deenen déi him no stoungen. pic.twitter.com/z2ARecEgK5 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) April 17, 2021

Também a presidente do DP, Corinne Cahen, partilhou um texto emocionado sobre a morte do político. "Estou muito triste com a morte inesperada de Paul Helminger. O Luxemburgo perde um grande político com uma longa experiência, muito empenho e uma grande disponibilidade. As nossas mais profundas condolências a Karin e a toda a família", escreveu.

Ech sinn immens traureg iwwer den onerwaarten Dout vum Paul Helminger. Lëtzebuerg verléiert e grousse Politiker mat enger laanger Erfahrung, vill Engagement an enger grousser Disponibilitéit. Eist déifstent Bäileed un d’Karin an un d’ganz Famill. @dp_lu @CityLuxembourg pic.twitter.com/vOExO22Dvt — Corinne Cahen (@CorinneCahen) April 17, 2021





