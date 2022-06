A burgomestre salienta que o tráfico de droga e a insegurança transferiram-se do bairro da Gare para o centro da capital.

Segurança

Patrulhas de empresas privadas voltam à capital, mas não à Gare

Susy MARTINS A burgomestre salienta que o tráfico de droga e a insegurança transferiram-se do bairro da Gare para o centro da capital.

“Há mais patrulhas da polícia nas ruas da capital, tanto em uniforme como à paisana, mas ainda não chega”. ESta foi a declaração da burgomestre da capital, Lydie Polfer, em entrevista à RTL.

No entanto, Lydie Polfer salienta que o tráfico de droga e a insegurança transferiu-se do bairro da Gare para o centro da capital, nomeadamente para o centro Hamilius e para o parque onde se situa o barco “pirata”.

Para a burgomestre, não se pode tolerar que haja seringas nos locais onde as crianças vão brincar e quer evitar que situações dessas se repitam. Uma das medidas consiste em voltar a ativar patrulhas de segurança de empresas privadas, mas somente na parte alta da capital e não no bairro da Gare.

Já no ano passado, a autarquia da capital recorreu a patrulhas privadas. Na altura, a autarquia foi acusada por vários partidos e organismos de estar a incorrer numa ilegalidade por permitir o uso de empresas privadas em missões reservadas à polícia. A polémica surgiu após o caso do cão patrulha da empresa G4S que atacou um homem.

Meio minuto na linha vermelha O cão que atacou um cidadão na Avenue de la Gare na semana passada estava treinado para resistir ao stress. A investida de 29 segundos tornou-se no assunto político da semana, porque o animal estava ao serviço de uma empresa de segurança privada. Mesmo treinados pela polícia, os canídeos perdem o controlo mais vezes do que se pensa.

O recurso às patrulhas da G4S foi justificado pela comuna da capital como mais um meio de combate ao tráfico de droga nas ruas da capital. No entanto, o contrato de vigilância nas ruas da capital com a empresa de segurança não foi renovado e terminou no dia 15 de novembro do ano passado.

Meio ano depois, a autarquia quer, porém, novamente solicitar a ajuda de patrulhas privadas para travar a criminalidade na Cidade do Luxemburgo.



