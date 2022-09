Apesar da companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair espere obter um lucro de mil milhões de euros em 2022, o seu desacordo com as autoridades belgas não mostra sinais de abrandamento.

Patrão da Ryanair ameaça deixar a Bélgica

Redaktion Apesar da companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair espere obter um lucro de mil milhões de euros em 2022, o seu desacordo com as autoridades belgas não mostra sinais de abrandamento.

Apesar das nuvens negras que pairam sobre a economia europeia, a companhia aérea planeia expandir-se por toda a Europa. O CEO da Ebullient Michael O'Leary não tem confiança na economia belga e ameaça encerrar as operações no mercado belga. "Não vejo crescimento no seu país durante os próximos 12 meses. Bélgica, este país tão caro ao meu coração, especialmente para os seus sindicatos, tem um modelo económico bizarro", disse O'Leary ao jornal belga La Libre Belgique.

De acordo com o jornal, o CEO poderá em breve encerrar várias das bases europeias da Ryanair nas próximas duas semanas. "O aeroporto de Zaventem é uma dessas bases que estamos a analisar de muito perto. Não posso garantir que não vamos fechar este Inverno. Estamos também a considerar a retirada de aviões de Charleroi. Os nossos aviões irão para onde houver crescimento e onde pudermos facilitar o nosso modelo de baixo custo. Se conseguirmos um acordo melhor com outro aeroporto, vamos mudar-nos", afirmou O'Leary.

