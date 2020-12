Não deverá haver qualquer plano de vacinas obrigatório para os trabalhadores. A garantia é do primeiro-ministro.

Patrões não deverão poder impôr vacinação

Não deverá haver qualquer plano de vacinas obrigatório para os trabalhadores. A garantia é do primeiro-ministro.

Nem os profissionais de saúde podem ser obrigados a vacinar-se contra a covid-19 uma vez que as vacinas recebam luz verde dos reguladores para começarem a ser distribuídas. "O Estado empregador não solicitará a vacinação de nenhum dos seus funcionários públicos", já adiantou o primeiro-ministro Xavier Bettel na mesma linha do que afirmou há três semanas quando defendeu que a vacinação deve ser uma escolha individual e não uma imposição.

Numa altura em que muitos empregadores começam a acenar com o regresso aos escritórios na eminência das vacinas, a própria Chambre de Salariés reconhece que "a vacinação é um ato médico, intrusivo e relativo à saúde de cada pessoa" e que portanto, sendo um ato da esfera privada, "a hierarquia não tem nada a exigir deste ponto de vista".

De qualquer forma, como refere o Paperjam, os patrões também não estão impedidos de organizar um plano de vacinação interno para os trabalhadores, desde que não imponha o fármaco. "Neste caso específico, não se pode excluir que a organização possa optar por excluir de certas tarefas o trabalhador que não tenha sido protegido. Em particular porque a sua proximidade pode prejudicar o paciente, mas isto não deve ser uma sanção", ajudam a contextualizar os advogados da Chambre de Salariés.

No Grão-Ducado nem as vacinas contra o tétano são obrigatórias. Embora o Código do Trabalho estipule que os patrões devem "garantir a saúde e segurança" dos assalariados, não há nada que obrigue as empresas públicas ou privadas a contratar serviços ou pessoal médico para assegurar que a empresa se mantém nos níveis aceitáveis do saudável.

À excepção da vacina contra a varíola, obrigatória para qualquer pessoa que vivesse ou trabalhasse no Grão-Ducado durante longos anos, a vacinação em geral continua no plano da recomendação. Qualquer alteração, implica mexidas na lei.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.