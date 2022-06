Patrões consideram que há demasiados feriados e licenças no Luxemburgo

Trabalhar menos horas por dia no Luxemburgo? Ministro lança debate

O ministro do trabalho, Georges Engel anunciou ontem a realização de um estudo sobre a redução do horário laboral no país. “Um melhor equilíbrio entre a vida profissional e privada” é a base de reflexão. No Luxemburgo trabalha-se mais horas no que nos países vizinhos.