Ser prudente nos consumos é uma coisa, passar frio em casa é outra.

Opinião Luxemburgo 2 min.

A fava

Passo mais frio em Portugal que no Luxemburgo

Ricardo J. RODRIGUES Ser prudente nos consumos é uma coisa, passar frio em casa é outra.

Estão a ser dias de arrepio apertado. Estava agora mesmo a olhar para as previsões meteorológicas dos próximos dias e, primeiro, fiquei contente com a queda de neve – crescer em Lisboa, onde numa vida inteira dificilmente vemos mais do que a queda de alguns flocos sobre a cidade, causa sempre este fascínio pelas paisagens imaculadamente brancas. Só que, logo a seguir, estarreci ao olhar para as temperaturas que se anunciam nos próximos dias. Oito ou nove graus negativos é termómetro de fazer ranger os dentes.

Depois de um verão estranhamente quente, o inverno parece querer vir avisar-nos que será igualmente extremo, rigoroso. Com uma crise energética em marcha não é seguramente a melhor das notícias. Eu, que andei uns quantos dias a resistir à ideia de que era tempo de ligar os aquecimentos, tive nas últimas semanas de me render às evidências: chegou a hora de rodar os botões e deixar o calor tornar amena a minha casa. Ser prudente nos consumos é uma coisa, passar frio em casa é outra – e essa é bastante intolerável.

Viver no Luxemburgo garante-me o conforto de poder escrever esta crónica de T-shirt, mesmo que da minha janela veja o início da temporada de neve. Se precisar de ir à rua, preciso de pouco mais do que um casaco quente, umas botas, luvas e cachecol, e sei que as poderei despir assim que entre num autocarro, numa loja ou num café. No Grão-Ducado não passamos verdadeiramente frio, atravessamo-lo.

A qualidade de construção das casas explica uma boa parte do conforto. Reparei nisso assim que cheguei: como as paredes são grossas e as janelas têm vidros duplos, às vezes triplos. Em Portugal, infelizmente, as coisas raramente são assim. Mesmo em edifícios novos, damos por nós de gorro e luvas dentro de casa. Parece que o país inteiro se adaptou a essa condição: é raro o lar português onde os habitantes não têm um casaco, uma manta, um roupão para se aquecer nos serões. E isso não devia acontecer.

Um estudo de 2016 do Journal of Public Health estipulava que, entre 30 países, Portugal era aquele onde mais se morria de frio – superado apenas por Malta. O Observatório da União Europeia para a Pobreza Energética coloca o país na quarta pior posição entre os 27 membros da UE quando o assunto é conseguir aquecer as casas. Um quarto dos portugueses assume viver diariamente com frio. Enquanto as autoridades turísticas vão apresentando ao resto do mundo um país solarengo e ameno, dentro de fronteiras – e sobretudo nas zonas rurais – vive-se a cada inverno um drama para garantir o mais básico dos confortos.

De tanto apreciarmos o verão português, fomo-nos convencendo de que o país era tropical. Que as casas não precisavam de isolamento, nem de sistemas de aquecimento central, e que podíamos compensar os arrepios com aquecimentos móveis a gás ou eletricidade, ou com botijas de água quente para aquecer os pés. Mas os preços da energia, já por si escandalosamente altos em Portugal, não permitem a muitas famílias utilizar sequer essas alternativas básicas. E agora, que neva no Luxemburgo, dou por mim a pensar no frio que se passa em Lisboa.

(Grande Repórter)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.