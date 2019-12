O grão-ducado surge em quarto lugar, à frente de países como Suíça, Japão ou Holanda. Passaporte português está em 10.º lugar.

Passaporte luxemburguês entre os cinco mais poderosos da última década

Ana Patrícia CARDOSO O grão-ducado surge em quarto lugar, à frente de países como Suíça, Japão ou Holanda. Passaporte português está em 10.º lugar.

Esta segunda-feira, 30, foi divulgado o Arton Capital's Passport Index, ranking global de passaportes mais importantes da última década e Luxemburgo ocupa um lugar no Top5.

A Arton Capital publicou os dados com base num índice que calcula a classificação da mobilidade de cada passaporte (Mobility Score), que inclui viagem sem visto, visto à chegada, e disponibilidade de eTA e eVisa em três dias.

Este índice também utiliza o Índice de Desenvolvimento Humano 2018 (IDH do PNUD) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como um desempate, pois mede a perceção de um país no exterior.

Luxemburgo, que já tinha sido classificado em 2019 como o terceiro passaporte mais poderoso do mundo, de acordo com um outro ranking mundial "Passaport Index" consultora Henley & Partners, surge agora em quarto lugar.

Arton Capital

Em primeiro lugar, uma surpresa. O líder de 2019 e da década é o passaporte dos Emirados Árabes Unidos. Nos últimos três anos, os EAU viram seu poder de passaporte aumentar em 161%. O índice descreve esta "ascensão meteórica" como "um dos exemplos mais intrigantes de uma meta nacional alcançada com sucesso".

Luxemburgo surge atrás da Alemanha (2.º) e da Finlândia (3.º). A finalizar o Top5 está a Espanha. Portugal surge em 10.º lugar, atrás da Dinamarca (6.º), Itália (7.º), Holanda (8.º) e Áustria (9.º). Os países da União Europeia lideram o ranking e o índice elogia estas nações por permanecerem "fortes, consistentes e confortáveis no topo".

No caso do Reino Unido, que liderava no início da década, agora ocupa o 28.º lugar. O Brexit pode ter ajudado a esta queda significativa. O passaporte dos Estados Unidos também não chegou ao top, ficando apenas em 15.º lugar .