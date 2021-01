Cidadãos com passaporte luxemburguês voltam a ter acesso a mais 60 países em 2021.

Passaporte luxemburguês é o quarto mais poderoso do mundo

Henrique DE BURGO Cidadãos com passaporte luxemburguês voltam a ter acesso a mais 60 países em 2021.

Os cidadãos com passaporte luxemburguês começam o ano de 2021 com acesso a mais 60 países, isto depois do fim das restrições às viagens associadas à covid-19.

De acordo com o ranking "Passaport Index", divulgado esta quarta-feira pela consultora Henley & Partners, o passaporte luxemburguês é atualmente o quarto mais poderoso do mundo, com acesso a 188 países.No início de outubro de 2020, por causa das restrições ligadas à covid-19, todos os países foram afetados quanto às viagens, com o Luxemburgo a ter acesso a apenas 128 países.

Agora, o passaporte luxemburguês dá acesso total a 188 países, incluindo 35 com obtenção do visto nos aeroportos e outros 11 através da solicitação de autorização eletrónica de viagem.

O passaporte japonês é o mais aceite, com acesso a 191 países. Segue-se a Singapura (190 países), enquanto a Coreia do Sul e a Alemanha partilham o terceiro lugar (189). Portugal aparece no sexto posto da tabela, com acesso a 186 países.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.