Passaporte luxemburguês continua no grupo dos mais poderosos do mundo

Portugal ficou no terceiro grupo do último ranking anual do "Índice de Passaportes".

Portugal ficou no terceiro grupo do último ranking anual do "Índice de Passaportes".

O passaporte luxemburguês continua entre os mais poderosos do mundo, ocupando o quarto lugar do primeiro grupo do Passaport Index, liderado pela Bélgica, que sobe da sexta posição para o topo.

Os detentores de passaporte belga têm entrada em 124 países, em 91 dos quais não lhes é requerido qualquer tipo de visto. Noutros 33 é pedido visto à chegada e em 74 é necessário visto prévio.

Seguem-se os passaportes da Alemanha, Áustria e Luxemburgo, aceites em 124 países, isentos de visto em 90, sujeitos a visto à chegada em 34 e a visto p´revio em 74.

Seguem-se, no mesmo lote, mas com menos regalias, a Suíça, Irlanda, Japão e Nova Zelândia.

Passaporte luxemburguês entre os cinco mais poderosos da última década O grão-ducado surge em quarto lugar, à frente de países como Suíça, Japão ou Holanda. Passaporte português está em 10.º lugar.

Já Portugal aparece no terceiro grupo do ranking, empatado com os Países Baixos e a Dinamarca.

O passaporte português tem entrada em 122 países e em 89 o visto não é requerido. Em 33 países é requerido visto à chegada para quem tem o documento com nacionalidade portuguesa, e em 76 visto prévio.

Os efeitos da pandemia de covid-19 parecem fazem-se sentir na classificação do último ranking, com países duramente atingidos pelo novo coronavírus, a cair na classificação, como acontece com os Estados Unidos e Singapura, que estão agora nos 54º e 53º. lugares, respetivamente, ocupando o vigésimo grupo.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.