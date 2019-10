Portugal está em quinto lugar.

Passaporte luxemburguês continua a ser o terceiro mais poderoso do mundo

O Luxemburgo continua a ter o terceiro passaporte mais poderoso do mundo, de acordo com o novo ranking mundial Passaport Index da consultora Henley & Partners.



O ranking, publicado ontem, avalia a cada trimestre a liberdade de circulação de quase 200 passaportes, sendo que os cidadãos luxemburgueses podem entrar em 187 países sem visto, mais um país que no trimestre anterior.

Evolução do Luxemburgo no ranking, desde 2006. Fonte: Henley & Partners

Os passaportes mais poderosos do mundo são os japoneses e os da Singapura, com acesso a 190 países sem necessidade de visto. No segundo lugar estão a Coreia do Sul, Alemanha e Finlândia, com acesso a 188 países.



O pódio fecha com os passaportes do Luxemburgo, Dinamarca e Itália (todos com acesso a 187 países). Já o passaporte português é o quinto da lista (185).



Os últimos lugares no ranking são ocupados ainda pelo Afeganistão, Iraque e Síria.