Passagem de ano marcada por assaltos

Além da vigilância do cumprimento das medidas sanitárias em vigor, a polícia luxemburguesa teve também de acorrer a duas situações de assalto, na véspera e no dia de Ano Novo.

Os assaltos ocorreram em duas habitações, uma em Bridel e outra na capital.

Segundo o relatório da polícia, entre as 16h30 do dia 31 de dezembro e as 16h do dia 1 de janeiro, foi assaltada uma moradia na Rue Mathias Perrang, em Bridel.

"O perpetrador ou perpetradores provavelmente usaram uma escada atrás da casa para chegar a uma janela no 1º andar, que estava aberta", refere a polícia, adiantando que os peritos forenses estiveram no local a recolher provas.

A segunda casa assaltada foi em Bonnevoie, na Rue Pierre Krier. O assalto ocorreu entre as 20h30 do dia 31 de dezembro e as 9h30 do dia 1 de janeiro e o assaltante ou assaltantes terão entrada na habitação através de uma porta traseira que estaria aberta.

Também neste caso foram recolhidas provas forenses, acrescenta a polícia, que deixa alguns conselhos aos residentes para evitar assaltos, quando estão ausentes das suas residências. Além de se certificarem que têm as portas trancadas, as autoridades aconselham a que avisem um vizinho, se forem ausentar-se durante período prolongado, ou, em situações de ausência mais curta, ativarem o alarme e deixarem luzes ligadas.









