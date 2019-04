Na sequência da morte do Grão-Duque Jean, até à próxima segunda-feira os quatro maiores partidos não farão campanha para as eleições europeias.

Partidos suspendem campanha eleitoral

Na sequência da morte do Grão-Duque Jean, até à próxima segunda-feira os quatro maiores partidos não farão campanha para as eleições europeias.

Os quatro maiores partidos do Luxemburgo suspenderam as ações de campanha para as eleições europeias até à próxima segunda-feira, na sequência da morte do Grão-Duque Jean.

Segundo revela a edição do Luxembourg Times, quer os três partidos que compõem a coligação governamental (DP, LSAP e Déi Gréng), mas também o CSV, principal partido da oposição, anunciaram que todos os eventos programados para a campanha nos próximos dias foram cancelados.

O Governo anunciou ontem que será cumprido um período de luto nacional até ao próximo dia 4 de maio, data para a qual foi marcado o funeral do Grão-Duque Jean.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.