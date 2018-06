Os seis partidos com assento parlamentar não levam “muito a sério” as mais recentes sondagens Politmonitor. Quanto a coligações que poderão sair depois das legislativas de outubro, apesar da abertura de alguns partidos, uns preferem esperar pelos programas eleitorais e outros pelos resultados.

Partidos mostram-se prudentes quanto à sondagem e alianças

Henrique DE BURGO Os seis partidos com assento parlamentar não levam “muito a sério” as mais recentes sondagens Politmonitor, que dão conta de um empate entre a atual coligação DP/LSAP/os Verdes e o maior partido da oposição, CSV. Quanto a coligações que poderão sair depois das legislativas de outubro, apesar da abertura de alguns partidos, uns preferem esperar pelos programas eleitorais e outros pelos resultados.

“Não podemos fazer uma declaração de coligação sem conhecer os programas eleitorais. O CSV, por exemplo, só apresentará o seu programa eleitoral no final de setembro, a meio da própria campanha. Os Verdes (Déi Greng) têm uma possibilidade aritmética de coligação com o CSV, mas são os eleitores e o resultado das eleições de 14 de outubro que vão decidir o que é possível”, disse ao Contacto o presidente do Déi Greng, Christian Kmiotek.

A coligação do partido ecologista com os cristãos-sociais do CSV é mesmo a preferida dos luxemburgueses (ver artigo ao lado). Apesar de o CSV não ter reagido às questões do Contacto até ao fecho desta edição, o presidente dos cristãos-sociais, Marc Spautz, confirmou entretanto, numa recente entrevista ao Le Quotidien, conversações com os Verdes. Mas tudo vai depender dos resultados. “Félix Braz [ministro da Justiça do Déi Greng] já disse que os Verdes estão prontos para discutir connosco, mas isso depende dos resultados”, disse Marc Spautz, assumindo o objetivo do CSV em impedir que a atual coligação atinja mais de 30 assentos [do total 60]”.

Outro partido que pisca o olho ao CSV é o DP. Os liberais e o maior partido da oposição são a terceira coligação govenamental preferida dos luxemburgueses.

“Coligação com o CSV? Claro, mas não temos preferências. Podemos fazer coligação com todos os partidos que defendem os valores democráticos, exceto o ADR. Mas é preciso esperar a decisão dos eleitores e ver com que partidos temos mais pontos em comum. O que importa é ter uma maioria e não a cor partidária”, disse ao Contacto o líder da bancada parlamentar dos liberais do DP, Eugène Berger.

O partido conservador ADR parece condenado ao isolamento. Rejeitado pelo DP, uma provável coligação de centro-direita com o CSV também está fora de questão. “O CSV não quer coligar-se connosco porque o CSV quer uma Europa federal, que prevê a dissolução, a longo prazo, do Estado luxemburguês. Já nós defendemos uma Europa unida, das Nações e não federal”, disse ao Contacto o deputado do ADR, Fernand Kartheiser.

Mais à esquerda, os socialistas do LSAP preferem não falar das coligações nesta fase. “O trabalho desta maioria ainda não está concluído. Ainda temos cerca de trinta leis para votar antes das eleições (...) Cada partido vai levar a cabo a sua campanha, demarcando-se dos outros. No LSAP, não fazemos uma declaração de preferência. As coligações discutem-se após as eleições”, refere o chefe da bancada parlamentar do LSAP, Alex Bodry, citado pelo L’essentiel, já depois das recentes declarações polémicas.

Alex Bodry dissera, numa entrevista anterior, ao reporter.lu, que não existia mais um projeto da atual coligação. Mas a reação do vice-primeiro-ministro e candidato do LSAP às eleições não tardou. Étienne Schneider deixou claro que a coligação vai “recomeçar” a três. O primeiro-ministro Xavier Bettel e outros membros do Governo também vieram a público defender a coligação.



Ainda à esquerda, o déi Lénk não descarta uma coligação dos partidos de Esquerda, mas diz que “não há condições”. “Uma coligação de esquerda é desejada por nós, mas não há ainda condições. Do lado do LSAP ainda não vimos o programa e eles têm um cabeça de lista [Étienne Schneider] que para nós não é de esquerda. Do lado dos Verdes também não vimos ainda o programa”, disse ao Contacto o porta-voz Gary Diderich.



“A coligação não convenceu”

Questionados sobre os resultados da sondagem, os quatro partidos que responderam ao Contacto dizem que é precisa alguma prudência.

“O resultado mostra que a coligação não conseguiu convencer, sobretudo os socialistas. Nós conseguimos passar a mensagem das questões sociais, mas é preciso alguma prudência em todas as sondagens”, disse Gary Diderich do déi Lénk.

“As sondagens têm-se enganado nos últimos anos, mas mostram agora que há um partido dominante, o CSV, quatro partidos no pelotão e um que é mais pequeno [déi Lénk]”, refere, por seu turno, Fernand Kartheiser, do ADR.

Para o DP “faltam cerca de 5% de votos por atribuir e que as sondagens não mostram”, diz o liberal Eugène Berger. “Perdemos três lugares em relação a 2013, mas temos subido nas últimas sondagens, de há um ano e há seis meses, nas quatro circunscrições”, acrescenta.

Por fim, Os Verdes dizem ter “boas notícias”, mas que não confiam muito nas sondagens, até porque não é tido em conta o sistema de ’panachage’, em que se pode votar em pessoas de listas diferentes. Além disso, “um terço dos eleitores decidem a uma semana das eleições”, diz Christian Kmiotek.