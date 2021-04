A moção foi rejeitada pelos partidos do Governo.

Partidos da oposição pedem demissão da ministra da Família

Os partidos da oposição acusam a ministra da Família, Corinne Cahen, de não saber gerir a situação nos lares de idosos durante a crise sanitária ligada à covid-19. E reivindicam, por isso, a demissão da responsável pela pasta da Família.

Houve no total 53 focos de contágio nos lares do país, sendo que 328 idosos não sobreviveram à covid-19 nessas instituições.

Uma investigação externa deverá agora esclarecer melhor como é que foi possível chegar a essa situação. Este estudo foi validado pelo Governo, após aprovação de uma moção apresentada pelo deputado socialista Mars di Bartolomeo.

Mas para os partidos da oposição, essa moção não vai suficientemente longe. Um deputado do partido cristão social (CSV) introduziu outra moção que reivindicava, para além da investigação externa, uma auditoria externa sobre as medidas sanitárias nos lares. No entanto, a moção foi rejeitada pelos partidos que sustentam a maioria governamental.

Conclusão, a oposição decidiu então introduzir outra moção que pedia a demissão da ministra da Família, Corinne Cahen, por considerar que as respostas dadas pela ministra não convenceram e que Cahen não é a pessoa certa naquela função.

A moção foi, no entanto, também rejeitada pelos partidos que apoiam o Governo.



