Os sete partidos com assento parlamentar assinaram um acordo que regulamenta as campanhas eleitorais dos dois sufrágios deste ano no Grão-Ducado.

Eleições 2023

Partidos acordam igualdade (ou quase) no financiamento das campanhas eleitorais

Susy MARTINS Os sete partidos com assento parlamentar assinaram um acordo que regulamenta as campanhas eleitorais dos dois sufrágios deste ano no Grão-Ducado.

Os sete partidos com assento parlamentar (CSV, LASP, DP, Déi Gréng, ADR, Déi Lénk, Partido Pirata) juntamente com o Fokus e o Volt, assinaram um acordo que regulamenta as campanhas eleitorais das comunais e das legislativas deste ano.

O acordo aborda temas como o investimento publicitário, duração das campanhas eleitoras, entre outros. Leia mais no artigo da Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.