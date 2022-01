Para o partido a estratégia deverá passar pela sensibilização para a vacina, mas nunca pela imposição. Debate de consulta terá lugar no Parlamento esta quarta-feira.

Partido Pirata contra vacinação obrigatória no Grão-Ducado

O Partido Pirata manifestou-se esta segunda-feira oficialmente contra a vacinação obrigatória no Luxemburgo, quer na população em geral ou por setores.

Assim, em caso de voto no Parlamento, a força política refere que vai opor-se à implementação da medida, que está a ser estudada pelo Executivo luxemburguês.

Segundo a sondagem interna, 54,08% dos membros do partido rejeitaram a vacinação obrigatória geral e 76,36% mostraram-se mesmo contra uma obrigação mesmo que para algumas profissões ou idades.

Na opinião do partido, o Governo tem de continuar a sensibilizar e a informar a população sobre a vacinação sem, no entanto, passar por uma obrigação.

Vacinação obrigatória para toda a população ou só para alguns? O parlamento do Luxemburgo vai votar quarta-feira a obrigação vacinal no país. Saiba como é esta medida polémica nos outros países da Europa.

A vacinação obrigatória será tema de um debate de consulta esta quarta-feira pelos deputados. O grupo de peritos convidado pelo Governo para analisar a questão no país já deu as suas recomendações. Segundo os especialistas, o melhor para o país será vacinar a população com mais de 50 anos e os trabalhadores do setor da saúde e prestadores de cuidados a pessoas vulneráveis.

A medida tem gerado alguma controversa e descontentamento de alguns setores da sociedade, mas o primeiro-ministro, Xavier Bettel, garantiu que só adotará uma lei se tiver um amplo consenso político.

