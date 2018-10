O anúncio foi feito pelo presidente do partido luxemburguês no Twitter no início de outubro.

Partido Pirata coloca anúncio de campanha em site pornográfico

O anúncio foi feito pelo presidente do partido luxemburguês no Twitter no início de outubro.

O Partido Pirata luxemburguês colocou no início do mês um anúncio da campanha no site pornográfico PornHub. O dado foi comunicado pelo próprio presidente e cofundador Sven Clement na sua conta de Twitter. Clement orgulhosamente escreve: "Publicidade também em sítios não convencionais". Em resposta aos comentários de utilizadores Sven Clement explicou que é mais barato anunciar neste site do que noutros sites luxemburgueses. Do mesmo modo, explicou que o alcance do anúncio nesta plataforma é maior do que noutros sítios luxemburgueses na internet. O site PornHub.com é atualmente o 14° site mais visitado no Luxemburgo.

Eis Werbung och op onkonventionelle Plazen ;) #walen2018 pic.twitter.com/qOzrAsEfXo — Sven Clement (@svnee) October 1, 2018





