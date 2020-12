O número de novas infeções tem baixado nos últimos dias no Luxemburgo, mas o Governo vai endurecer as restrições depois do Natal. Onde está a coerência? A pergunta é o deputado do Partido Pirata, Sven Clement, que não poupa críticas ao Governo e à sua gestão da crise pandémica.

Partido Pirata acusa o Governo de incoerência na gestão da crise sanitária

O número de novas infeções tem baixado nos últimos dias no Luxemburgo, mas o Governo vai endurecer as restrições depois do Natal. Onde está a coerência? A pergunta é o deputado do Partido Pirata, Sven Clement, que não poupa críticas ao Governo e à sua gestão da crise pandémica.

Com o Natal à porta, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, veio ontem anunciar que haverá mais regras a respeitar para travar a propagação do novo coronavírus.



A partir de sábado, dia 26 de dezembro, o recolher obrigatório vai começar duas horas mais cedo, às 21:00, e continuar a vigorar até às 6:00. Já os comércios não essenciais vão encerrar. O mesmo acontece com as escolas e as creches. Depois das férias escolares do Natal não haverá aulas presenciais e assim será até ao dia 10 de janeiro de 2021.

Na reação a estas medidas, o deputado do Partido Pirata Sven Clement considera que a estratégia do Governo não é nem coerente nem tão pouco compreensível para a população. No entender daquele parlamentar estas medidas pecam pela demora e surgem numa altura em que o número de novas infeções tem caído abaixo de 500.

E porquê depois do Natal? Neste caso a correria ao Natal consumista mantém-se, tal como o Governo autorizou a Black Friday. Nota Sven Clement qualificando de “desproporcional" a estratégia do Executivo.

Mas nem tudo é mau na gestão da crise sanitária. O Partido Pirata saúda o ensino à distância depois das férias escolares de Natal, entre os dias 4 e 10 de janeiro de 2021. Mas sublinha que essa media já devia ter sido tomada à mais tempo para facilitar o trabalho dos professores na organização das aulas através da internet.

Consciente da situação grave de saúde pública em que o país e o mundo se encontram, o Partido Pirata apela a população ao respeito das regras sanitárias.



