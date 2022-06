Parte da autoestrada A3, entre a rotunda Gluck e o cruzamento de Hesperange, será encerrada entre as 21 horas de sexta-feira, dia 3, e as 5 horas de segunda-feira, dia 6, devido às obras do novo parque público Ban de Gasperich.

Trânsito

Parte da A3 encerrada durante o fim de semana devido a obras em Gasperich

Tiago RODRIGUES Parte da autoestrada A3, entre a rotunda Gluck e o cruzamento de Hesperange, será encerrada entre as 21 horas de sexta-feira, dia 3, e as 5 horas de segunda-feira, dia 6, devido às obras do novo parque público Ban de Gasperich.

Em comunicado, a Administração Rodoviária informa sobre os bloqueios e os desvios de estradas durante este período:

Bloqueio da autoestrada A3 entre a rotunda Gluck e o cruzamento de Hesperange em ambos os sentidos.

O tráfego proveniente da rotunda de Gluck em direção ao cruzamento de Gasperich será desviado através da avenida de Kockelscheuer, a CR231 ( boulevard F.W. Raiffeisen) e o cruzamento de Hesperange.

O tráfego da autoestrada A3 em direção à cidade do Luxemburgo é desviado do cruzamento de Hesperange através da CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) e da boulevard de Kockelscheuer.

Como os trabalhos preparatórios necessários para a mudança do modo de funcionamento da autoestrada são realizados com algumas horas de antecedência, esperam-se interrupções de trânsito a partir das 19 horas de sexta-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.