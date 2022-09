O concurso público para a intervenção, que deverá rondar os 3,3 milhões de euros, será aberto no outono.

Parque infantil de Merl vai ser renovado em 2023

Redação O concurso público para a intervenção, que deverá rondar os 3,3 milhões de euros, será aberto no outono.

O parque infantil de Merl, no bairro de Hollerich, deverá tornar-se o primeiro acessível a crianças com deficiência na capital, anunciaram a burgomestre Lydie Polder e o primeiro vereador Serge Wilmes no pequeno-almoço mensal com a imprensa, na quarta-feira passada.

"Os equipamentos lúdicos devem poder ser utilizados por toda a gente", sublinhou Wilmes, responsável pelos parques municipais. A inclusão será uma das prioridades centrais na remodelação do parque infantil, que existe há cerca de 40 anos e foi renovado pela última vez há 10, de acordo com o Luxemburger Wort.

A nova intervenção deverá arrancar no próximo outono. À RTL, o primeiro vereador referiu que a peça central do parque será um grande anel de baloiços, "que continuam a ser a atração mais popular entre pais e filhos".

Moradores deram o seu contributo

Além disso, haverá mais jogos à base de água e áreas especialmente pensadas para bebés e crianças até aos quatro anos. O município pretende, também, instalar velas de sombra para proteger as crianças dos raios solares e do mau tempo.

Segundo Serge Wilmes, o caderno de encargos do projeto teve em consideração as propostas dos residentes locais. A título de exemplo, serão usados apenas materiais naturais, como madeira, na renovação, e haverá uma nova estrutura oval com uma bacia hidrográfica ao centro da nova praça, onde haverá pequenos barcos a circular regularmente.

Os trabalhos deverão estar concluídos na primavera de 2024.

