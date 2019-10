Há estacionamentos reservados para viaturas elétricas, pessoas com mobilidade reduzida e mulheres.

Parque Fort Neipperg reabre após 18 meses de obras

O parque de estacionamento Fort Neipperg, situado nas imediações da gare central, na cidade do Luxemburgo, reabre ao público na segunda-feira, após 18 meses de obras.

Os trabalhos de renovação e modernização do parque de estacionamento, orçados em 21 milhões de euros, terminaram dentro do prazo inicialmente previsto. Assim sendo, o parque acolherá os primeiros utentes na próxima segunda-feira e com um incentivo. É que o estacionamento será gratuito entre as duas horas da tarde e a meia-noite, no dia da reabertura.

O Fort Neipperg tem lugar para 677 veículos. Há 20 estacionamentos reservados para viaturas elétricas, outros 15 para mulheres e 17 para pessoas com mobilidade reduzida.

MP