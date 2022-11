Os pisos -3 e -2, na nova extensão do parque, vão disponibilizar mais 136 lugares, informou a administração comunal.

Parque de estacionamento Knuedler reabre parcialmente na segunda-feira

O parque de estacionamento Knuedler, na Cidade do Luxemburgo, vai passar a disponibilizar 352 lugares aos clientes, nos pisos -3 e -2, a partir do início da próxima semana, anunciou na sexta-feira a comuna da Cidade do Luxemburgo.

Em comunicado, a administração comunal informa que, aos 216 lugares existentes na parque antiga do parque, acrescem os 136 lugares instalados no âmbito dos trabalhos de ampliação, renovação e modernização da infraestrutura.

Esta primeira fase de reabertura vai coincidir com o encerramento temporário da secção antiga dos pisos -1 e 0, também para obras de requalificação e extensão do espaço.

Mais 343 lugares de estacionamento

A segunda fase de reabertura está agendada para 22 de dezembro e abrangerá os renovados pisos -4 e -5. Posteriormente, já em janeiro, será encerrada para obras a parte antiga do piso -2.

"É de notar que alguns dos acabamentos e arranjos temporários serão concluídos nos meses seguintes", observa a administração comunal.

O projeto de ampliação do parque Knuedler destina-se a criar 343 lugares de estacionamento adicionais, incluindo 18 para carros elétricos, 11 para mulheres e famílias e 13 para pessoas com mobilidade reduzida, elevando o número total de lugares para 749 nos cinco pisos.

