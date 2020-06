O Parlamento recupera esta quarta-feira, à meia-noite, o seu pleno poder, com o fim do estado de emergência.

Parlamento votou mais de 60 projetos de lei durante estado de emergência

Susy MARTINS

Num balanço dos últimos três meses, o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, revelou que durante a crise pandémica os deputados votaram mais de 60 projetos de lei, entre eles as duas "leis covid", que prevêem as medidas a seguir para lutar contra o novo coronavírus.



O Parlamento organizou ainda neste período de tempo 21 sessões públicas. No início da crise, os deputados estavam divididos por várias salas para poderem respeitar o distanciamento físico, mas depois as sessões foram organizadas no “Cercle Cité”, uma sala maior que pode acolher todos os deputados respeitando as medidas de segurança.

O trabalho nas Comissões parlamentares também foi intenso nestes últimos três meses. Os deputados reuniram-se por 189 vezes, sendo que a maioria das discussões ocorreram por videochamada.

Segundo Fernand Etgen, a Câmara dos Deputados cumpriu “com satisfação” as suas missões legislativas, havendo ainda 18 reuniões com membros do Executivo, em que foram abordadas a gestão e a evolução da pandemia no Luxemburgo.



