O armazém militar dos Estados Unidos foi instalado no Luxemburgo em 1979 para armazenar e distribuir equipamento militar do Pentágono na Europa e da NATO, incluindo tanques e veículos. Atualmente emprega cerca de 200 pessoas.

Parlamento vota orçamento de 225 milhões para armazém militar americano em Sanem

O Parlamento vota esta tarde um projeto de lei que estipula o orçamento de 225 milhões de euros de contribuição do Luxemburgo para a manutenção do armazém militar norte-americano (Warehouse Service Agency - WSA), em Sanem, para o período 2020-2028.

Até agora, a contribuição luxemburguesa era fixada através de declaração de intenção, mas depois do memorando de entendimento assinado entre os dois países, em 2019, a contribuição do Luxemburgo precisa agora do acordo da Câmara dos Deputados.

Esta será a primeira vez que se vota um projeto de lei (7507) sobre esta matéria, que faz parte do investimento na Defesa do Grão-Ducado, refere a Câmara dos Deputados em comunicado.

