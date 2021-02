O encerramento de cafés e restaurantes, o limite de dois convidados por casa ou ainda o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 6:00 são algumas das medidas que vão continuar em vigor até meados de março.

Parlamento vota hoje prolongamento das regras anti-covid

Susy MARTINS O encerramento de cafés e restaurantes, o limite de dois convidados por casa ou ainda o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 6:00 são algumas das medidas que vão continuar em vigor até meados de março.

O prolongamento das medidas para limitar a propagação da covid-19 no Luxemburgo vai esta tarde a votos no Parlamento. A sessão está marcada para as 14:00. A atual ‘lei covid’ expira a 21 de fevereiro e o diploma que vai hoje a votos pretende prolongar as regras sanitárias até 14 de março.

Face à evolução das novas variantes, sobretudo a inglesa, o Governo decidiu não aligeirar as restrições, embora o número de novas infeções esteja atualmente longe dos números alcançados em outubro e novembro do ano passado.Para além do prolongamento das medidas já existentes, a nova lei covid introduz também novas medidas no ensino e no desporto. O tratamento dos dados pessoais também consta no projeto de lei.



