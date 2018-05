Parlamento vota hoje criação da figura de mediador escolar

Os alunos cabo-verdianos são o grupo que apresenta maior risco de abandono escolar no Grão-Ducado. Segundo um estudo do Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), divulgado no início de Junho, 5,9% dos alunos cabo-verdianos abandonam a escola. Mesmo assim, os alunos cabo-verdianos são dos mais confiantes (25%).