A moção do deputado Claude Weiseler para que as escolas e comunas colocassem à disposição material tecnológico para o ensino à distância em casa foi chumbada esta manhã.

Parlamento vota contra distribuição de material informático aos alunos em casa

Paula SANTOS FERREIRA A moção do deputado Claude Weiseler para que as escolas e comunas colocassem à disposição material tecnológico para o ensino à distância em casa foi chumbada esta manhã.

Durante a sessão de votação das novas medidas restritivas que colocam a partir de dia 26 o Luxemburgo num confinamento rigoroso, o deputado Claude Weiseler, do CSV apresentou uma moção que visava incluir na lei anti-covid hoje aprovada, o acesso a material informático pelos alunos que necessitassem durante o ensino à distância em casa quando as escolas estiverem encerradas. O que irá acontecer após as férias, na semana de 4 a 8 de janeiro.

Contudo, a moção foi rejeitada pelo Parlamento.

Este deputado pretendia que as "escolas e comunas colocassem gratuitamente, à disposição de todos os alunos das escolas do Luxemburgo material informático necessário para participar nas melhores condições no ensino à distância, em casa".



Assegurar a igualdade

Na sua moção, Claude Weiseler apoiava-se em vários factos, nomeadamente na necessidade de "assegurar a igualdade de oportunidades para cada estudante e cada estudante matriculado no Luxemburgo" e de que "ensino à distância", em casa, "não deve de forma alguma alargar esse fosso educacional".

Escolas fecham uma semana. Creches e ‘maisons relais’, duas As creches, assistentes parentais e ‘maisons relais’ do Luxemburgo vão encerrar portas a partir de 28 de dezembro, sendo que as escolas fundamentais e os liceus vão iniciar o ensino à distância a partir de 4 de janeiro. Tudo deverá voltar à nova normalidade a partir de 11 de janeiro de 2021.

O estudo Pisa 2018, que avalia a literacia dos alunos de 15 anos em ciências, leitura e matemática dos alunos de 79 países, já tinha alertado para este fosso educacional no Luxemburgo, lembra a moção. "A ligação entre o estatuto socioeconómico e o desempenho no PISA é mais forte no Luxemburgo do que em qualquer outro país participante no PISA. Os estudantes mais beneficiados no Luxemburgo superaram os estudantes desfavorecidos em leitura por 122 pontos no PISA 2018 - uma diferença 33 pontos maior do que a OCDE diferença média de 89 pontos de pontuação", sublinha o estudo Pisa.

Claude Weiseler lembrou também que o próprio ministro da Educação tinha no no início deste ano letivo frisado que "todos precisam de competências digitais e estas competências devem ser acessíveis a todos". No entanto, estes argumentos não convenceram os deputados que chumbaram a moção.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.