A petição sobre o assunto recolheu as 4.500 assinaturas exigidas em pouco mais de uma semana.

Reivindicação

35 horas de trabalho. Redução vai ser debatida no Parlamento

Diana ALVES A petição sobre o assunto recolheu as 4.500 assinaturas exigidas em pouco mais de uma semana.

A redução do tempo de trabalho vai ser debatida no Parlamento. A petição que reivindica 35 horas de trabalho por semana já recolheu as assinaturas necessárias para que o assunto seja alvo de debate público, no qual participarão o autor da iniciativa, deputados e ministros competentes.

Horas extraordinárias disparam no Luxemburgo As horas extraordiárias dispararam 207% nos primeiros três meses do ano no Luxemburgo, enquanto as horas normais de trabalho tiveram um aumento de 118%.

A petição recolheu as 4.500 assinaturas exigidas em pouco mais de uma semana. O prazo para assinar o documento só termina daqui a um mês e só depois disso é que a data do debate deverá ser conhecida.

A questão da redução do tempo de trabalho tem estado na ordem do dia, com várias organizações a favor e várias contra. Do lado do Governo, o ministro do Trabalho, Georges Engel, já fez saber que está a ser feito um estudo sobre o assunto.

Também a Câmara dos Assalariados deverá divulgar no outono os resultados de um estudo sobre o impacto da redução do tempo de trabalho no bem-estar dos trabalhadores.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.