Parlamento rejeita vacinação obrigatória para maiores de 50 anos

Simone MOLITOR

A maioria dos deputados repetiu esta quinta-feira o que já tinha sido dito pelo primeiro-ministro no dia anterior: a vacinação obrigatória não se justifica nesta altura, porque há poucos casos graves da doença e os hospitais não estão sobrelotados.

Os parlamentares não deixaram de considerar a possibilidade de uma nova vaga no outono, mas lembraram que o painel de peritos apenas recomendou a vacinação obrigatória no pior dos cenários.

CSV pede verificação de vacinação em lares

Em nome do CSV, Claude Wiseler pediu vacinação do pessoal nos lares de idosos. Foto: Marc Wilwert

O presidente do CSV, não vê nenhum perigo imediato para o sistema de saúde de momento. Apesar de perceber a recomendação do ponto de vista científico - 30.000 pessoas com mais de 50 anos não estão vacinadas e 20.000 não têm o esquema vacinal completo -, Claude Wiseler considera que a vacinação obrigatória constituiria uma grande restrição ao direito à integridade física individual, o que atualmente não se justifica. Contudo, o partido acredita que o Governo se deve preparar, nomeadamente a nível legislativo, para uma possível emergência no outono.

Nesse sentido, Wiseler apelou ao Parlamento que apresse o rascunho do projeto de lei em causa. Além disso, o CSV diz que é preciso criar uma nova lei de gestão da pandemia que dê ao governo mais liberdade. A possibilidade de monitorizar o estado de vacinação dos funcionários de lares é também considerada prioritária.

Abrir caminho à vacinação obrigatória no outono

O líder parlamentar do DP, Gilles Baum, defendeu a decisão do Governo de não agir precipitadamente e referiu que é preciso dar continuidade às campanhas de vacinação, nomeadamente para abrir caminho à vacinação obrigatória caso venha a ser necessária nos meses de outono.

Já o LSAP acredita que a medida deve ser implementada “se tiver um fim legítimo, se o princípio da proporcionalidade for respeitado e se a eficácia da vacina for considerada provada”.O presidente do partido, Yves Crutchen, referiu que, além de elementos científicos, a discussão deve incluir argumentos legais e sociais.

O perigo de divisão da sociedade

O líder do déi greng recordou a situação do início do ano para introduzir o seu ponto de vista.

“A pressão nos hospitais era alarmante. As unidades de cuidados intensivos estavam a atingir o limite da sua capacidade. A maior parte dos pacientes nessa altura não estavam vacinados e tinham mais de 50 anos.” Seis meses depois, a situação alterou-se. Atualmente, não há nada que indique que haverá uma nova vaga nos próximos meses.

“Os princípios da nossa lei pressupõem que qualquer restrição dos direitos fundamentais deve ser baseada em factos científicos e proporcional ao objetivo a que se refere”, clarificou Josée Lorsché, alertando sobre as divisões que a obrigatoriedade da vacinação poderia trazer. Para o deputado, o próximo passo deverá acelerar a campanha de vacinação e fazer o rascunho da lei como medida de precaução, olhando ao lema “preparar para o pior e esperar pelo melhor”.

Oposição critica zigzag de medidas do Governo

O ADR sente que a decisão do Governo dá razão ao que sempre defendeu. “Nunca fomos contra a vacinação, mas sempre a favor da vacinação voluntária. É importante para nós proteger os direitos fundamentais das pessoas e analisar a necessidade e a proporcionalidade das medidas”, resumiu Fernand Kartheiser.

O deputado levantou algumas questões sobre o rascunho referido do projeto de lei. “O que significa redigir um texto informalmente? Quando é que são alcançadas as condições para a vacinação obrigatória? Isto é um pouco vago de momento”, afirmou o líder do ADR, criticando a “infantilização dos maiores de 50 anos” e a “discriminação com base na idade”. Além disso, Kartheiser apelou à necessidade de uma maior educação sobre os efeitos secundários da vacina e de uma análise das medidas anticovid que vigoraram anteriormente.

Nathalie Oberweis (déi Lénk) mostrou-se pouco compreendiva com o zigzag do caminho seguido pelo Governo, que em março ficou a conhecer vários argumentos contra a vacinação obrigatória. “Este diz e desdiz leva a uma perda de confiança entre a população, a política já não é levada a sério. Claro que podemos mudar de ideias.

Mas o primeiro-ministro tem estado a bater-se por algo que não foi bem pensado durante muito tempo e apresentou a vacinação obrigatória como não tendo alternativa, acabando por recuar agora.”

Sven Clement, do Partido Pirata, concordou com o sentimento de surpresa face à reviravolta do Governo, que tinha dito que seguiria os conselhos dos peritos. O partido duvida da eficácia desta medida no aumento das taxas de vacinação, pois acredita que “se surgir uma nova vaga, as pessoas irão [voluntariamente] ser vacinadas de novo”.

Para Clement, a solução passa por uma abordagem focada na “sensibilização em vez da punição”, nomeadamente através da intervenção dos médicos de família junto dos utentes.



