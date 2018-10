Primeira sessão depois das legislativas não contou com 15 dos 60 deputados, uma vez que ainda são ministros. Veja aqui as imagens.

Luxemburgo 6

Parlamento reabriu ontem

Na primeira sessão do Parlamento luxemburguês após as eleições legislativas, realizada ontem, apenas 45 dos 60 deputados eleitos puderam prestar juramento, uma vez que os restantes 15 continuam em funções como ministros enquanto decorrem as negociações para a formação do próximo Executivo.



Veja aqui algumas imagens da sessão de ontem.



6 Étienne Schneider, Xavier Bettel e Félix Braz à conversa: os dirigentes dos partidos da coligação e ministros em exercício aproveitaram a oportunidade para um diálogo descontraído. Foto: Guy Wolff

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Étienne Schneider, Xavier Bettel e Félix Braz à conversa: os dirigentes dos partidos da coligação e ministros em exercício aproveitaram a oportunidade para um diálogo descontraído. Foto: Guy Wolff Momentos da primeira sessão da Câmara dos Deputados depois das legislativas. Foto: Lex Kleren Momentos da primeira sessão da Câmara dos Deputados depois das legislativas. Foto: Lex Kleren Momentos da primeira sessão da Câmara dos Deputados depois das legislativas. Foto: Guy Wolff Momentos da primeira sessão da Câmara dos Deputados depois das legislativas. Foto: Guy Wolff O primeiro-ministro em exercício, Xavier Bettel, no uso da palavra durante a primeira sessão no Parlamento após as legislativas. Foto: Lex Kleren

De acordo com as regras, a sessão teve uma liderança tripartida entre o deputado mais antigo (Gast Gibéryen, do ADR) e os dois mais jovens: Sven Clement (Partido Pirata) e François Benoy (déi Gréng).



