Está a chegar ao fim o estado de emergência, um mecanismo que permite ao Governo tomar medidas sanitárias urgentes para fazer face ao novo coronavírus. O estado de emergência caduca dentro de 11 dias.

Parlamento prepara o pós-estado de emergência

Susy MARTINS Está a chegar ao fim o estado de emergência, um mecanismo que permite ao Governo tomar medidas sanitárias urgentes para fazer face ao novo coronavírus. O estado de emergência caduca dentro de 11 dias.

Com o fim do estado de emergência à vista é preciso elaborar leis que permitem manter algumas das medidas tomadas pelo Governo, pois tudo o que foi decidido desde 18 de março, caduca no dia 24 de junho.

É nesse sentido que o Governo, em consulta alargada com o Parlamento, está a elaborar dois projetos de lei. Ao contrário das medidas que entrarem em vigor durante o estado de crise, que eram repressivas, o legislador pretende acentuar uma maior responsabilidade individual.

Apenas dois artigos dos projetos de lei preveem sanções: O primeiro é relativo à distancia social que se tem de respeitar quando se verificam ajuntamentos com mais de 20 pessoas e o segundo diz respeito ao uso da máscara que é obrigatório, por exemplo, nos supermercados e em outras superfícies comerciais.

A comissão parlamentar da Saúde vai continuar a trabalhar nestes projetos de lei, até porque segundo os deputados, ainda ficam muitas questões em aberto. É o caso das futuras regras para a realização de feiras e mercados de rua, ou ainda definir os prazos a respeitar para que os nomes das pessoas que fizeram o teste à covid-19, seja ele negativo ou positivo, sejam mantidos no anonimato.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.